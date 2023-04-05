Cami musluklarını çalıp, iş yeri ve evlerden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Samsun’da cami şadırvanından muslukları çalıp, 5 ev, 1 apartman içinde ve 1 iş yerinde hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma bölgesi olan Kavacık Mahallesi’nde bir evden güvenlik kamerası kayıt cihazı ve 3 ayrı evden de musluk, elektrikli ısıtıcı, 25 adet bakır tabak ve hırdavat malzemeleri çalındı. Polis bölgesi olan Ulugazi Mahallesi’ndeki Ulugazi Camisi’nin şadırvanındaki musluklar, Saitbey Mahallesi’ndeki tesisatçı dükkanından piyasa değeri 30 bin lira olan kaynak makinesi, esici degopaj makinası, 50 metre uzunluğunda seyyar kablo, 50 adet su bataryası, 30 adet sarı metal nipel ve 30 adet musluk, Ulugazi Mahallesi’ndeki bir evin kapı kilidi kırılarak 25 bin lira değerinde kozmetik ürünleri, 2 bin 500 TL değerinde bisiklet kilitleri ve 3 bin TL değerinde el arabası ile Saitbey Mahallesi Kulaca Caddesi’ndeki bir apartmandan 2 adet su sayacı çalındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortaklaşa yaptıkları çalışmalar sonucunda söz konusu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddia edilen D.G.’yi (45) yakalayarak gözaltına aldı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen D.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.