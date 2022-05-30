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Cami minaresinden sarkan sac levhayı itfaiye indirdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde fırtına sebebiyle caminin minaresinden sökülerek sarkan sac levhayı itfaiye ekipleri indirdi.

Asayiş 30.05.2022, 14:03
Cami minaresinden sarkan sac levhayı itfaiye indirdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde fırtına sebebiyle caminin minaresinden sökülerek sarkan sac levhayı itfaiye ekipleri indirdi.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde ilçede etkili olan fırtına sırasında cadde üzerinde bulunan bir caminin minaresindeki sac levha olduğu yerden söküldü. Levhanın aşağıya doğru sarktığını gören vatandaşlar, tehlike arz ettiği için durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, levhayı bulunduğu yerden indirebilmek için çalışma başlattı. Merdivenli araç ile minareye çıkan ekiplerin çalışmaları sonrasında, levha tehlike oluşturmadan bulunduğu yerden indirildi.

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