Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga
Trafikte tekme tokatlı kavga...
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Çanakkale'de şehitlikler ziyaretlere açılıyor
Şehitlikler ziyarete açılıyor...
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
“Yemeğimi paylaşayım” derken...

Camı kırıp kaçan ve daha sonra gelip soyan hırsızlar yakalandı

BURSA’DA CAMINI KALDIRIM TAŞIYLA KIRIP KAÇAN DAHA SONRA İSE GERİ DÖNEREK DÜKKANI SOYAN VE HIRSIZLIK ANLARI SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIYAN HIRSIZLAR YAKALANARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Camı kırıp kaçan ve daha sonra gelip soyan hırsızlar yakalandı

BURSA’DA CAMINI KALDIRIM TAŞIYLA KIRIP KAÇAN DAHA SONRA İSE GERİ DÖNEREK DÜKKANI SOYAN VE HIRSIZLIK ANLARI SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIYAN HIRSIZLAR YAKALANARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:45
4 Okunma
Camı kırıp kaçan ve daha sonra gelip soyan hırsızlar yakalandı

Bursa’da bir dükkânın camını taşla kırdıktan sonra kaçan ve daha sonra tekrar gelerek cep telefonunu çalarken kameralara yakalanan hırsızlar adliyeye sevk edildi.

Olay, Osmangazi ilçesininde bulunan bir telefoncu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir telefoncunun önünde oturan gençler, uzun süre sohbet ederek caddeyi kontrol etti. Kimsenin olmadığından emin olan hırsızlar, dükkâna girmek için camı taşla kırdı. Camı kırdıktan sonra olay yerinden kaçan hırsızlar, daha sonra geri döndü. Kısa süre içerisinde toplam değeri 6 bin lirayı bulan 3 cep telefonu, bluetooth kulaklık ve kasada duran paraları çalan ve kameralar tarafından rahat tavırları saniye saniye kaydedilen hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Sabah iş yerine gelen dükkân sahibi camın kırılarak içeri girildiğini ve hırsızlık yapıldığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerinde parmak izi alan ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızların H.K. ve B.B. olduğunu belirledi.

Hırsızlar çok geçmeden yakalandı

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaldırım taşıyla camı kırarak içeri giren hırsızları çok geçmeden yakaladı. Çalıntı malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan H.K. ve B.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı kamerada

Gece saatlerinde telefoncuya girerek 6 bin liralık cep telefonu çalan hırsızlar iş yeri kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İş yerinin önüne gelerek bir süre kaldırımda oturan ve gelip gidenleri kontrol eden hırsızlar, caddede kimsenin olmadığından emin olunca kaldırım taşıyla camı kırdı. Camı kırdıktan sonra hızla uzaklaşan hırsızlar, bir süre sonra tekrar geldi. Taş ile kırdıkları ufacık delikten içeri giren hırsızlar kısa süre içerisinde cep telefonları ve kasada bulunan paraları çalarak girdikleri delikten çıkarak hızla uzaklaştı. Hızla uzaklaşan hırsızların birbirlerini beklemeden ayrı ayrı gidişleri ise kamera tarafından böyle kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekran resmi atarak hayatının hatasını yaptı
Ekran resmi atarak hayatının hatasını yaptı
Adana’da 3 kilo esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı
Adana’da 3 kilo esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı
Diyarbakır’da ’maskeli’ soygun
Diyarbakır’da ’maskeli’ soygun
Gaziantep polisinden 32 adrese eş zamanlı operasyon
Gaziantep polisinden 32 adrese eş zamanlı operasyon
Kamyonetle midibüs çarpıştı: 2 yaralı
Kamyonetle midibüs çarpıştı: 2 yaralı
Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda iki valiz dolusu uyuşturucu yakalandı
Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda iki valiz dolusu uyuşturucu yakalandı
(Özel) Önce camı kırıp kaçtılar sonra geri dönüp böyle soydular
(Özel) Önce camı kırıp kaçtılar sonra geri dönüp böyle soydular
(Özel) Sigortalı olduğunu ispat edemeyen kurye ile polis arasında tartışma
(Özel) Sigortalı olduğunu ispat edemeyen kurye ile polis arasında tartışma
İzmir’de iki ayrı depoya baskın: Yaklaşık 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi
İzmir’de iki ayrı depoya baskın: Yaklaşık 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi
İki kişinin öldüğü kavgada 24 gözaltı
İki kişinin öldüğü kavgada 24 gözaltı
Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucuyla yakalandılar
Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucuyla yakalandılar
Başkentte kumar oynayan 12 kişiye 40 bin 950 TL idari para cezası verildi
Başkentte kumar oynayan 12 kişiye 40 bin 950 TL idari para cezası verildi
Siirt’te öldürülen terörist sayısı 5’e yükseldi
Siirt’te öldürülen terörist sayısı 5’e yükseldi
Ege Denizinde can pazarı
Ege Denizinde can pazarı
65 yaş üstü annesini memlekete götürürken kaza yaptı: 3 yaralı
65 yaş üstü annesini memlekete götürürken kaza yaptı: 3 yaralı
Motosiklet üzerindeki infazla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi
Motosiklet üzerindeki infazla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi
Maske tedbirine uymayanlara ceza
Maske tedbirine uymayanlara ceza
Emekli polis korona virüsten yaşamını yitirdi
Emekli polis korona virüsten yaşamını yitirdi
Siirt’te etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin gri listede yer aldığı belirlendi
Siirt’te etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin gri listede yer aldığı belirlendi

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim