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Camı kırıp içeri girdiği evden kurusıkı tabanca çaldı
Samsun’da pencere camını kırarak girdiği evden 2 adet kurusıkı tabanca ve mermi çalan bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Asayiş 08.01.2021, 16:56
Samsun’da pencere camını kırarak girdiği evden 2 adet kurusıkı tabanca ve mermi çalan bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Sarıtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y.’ye ait evin pencere camı kırılarak içeri giren hırsız 2 adet kurusıkı tabanca ve 10 adet fişek çaldı. İ.Y. jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda olay yerinden elde edilen parmak izinin hırsızlık suçundan suç kaydı bulunan İ.B.’ye (35) ait olduğu tespit edildi.Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan İ.B. bugün çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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