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Cami imamının LPG’li otomobili alev topuna döndü
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde seyir halindeki LPG’li otomobil alev alev yandı.
Asayiş 06.01.2021, 14:40
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde seyir halindeki LPG’li otomobil alev alev yandı.
Olay, sabah saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi Hayri Mumcuoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah iş yerini açan kaportacı Mehmet Kara, daha sonra Küçük Sanayi Sitesi’ndeki caminin imamı Hüsnü Bilen’e ait 59 LC 050 plakalı LPG’li otomobile binerek yola çıktı. Seyir halindeyken bir anda motoru tutuşan otomobil alev aldı. Araçtan atlayan Kara, çevredeki esnaftan yardım istedi. Çevredekilerin yangın tüpüyle müdahalesi işe yaramayınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.
“Pat diye ses geldi”Olayı anlatan sürücü Mehmet Kara, “Pat diye ses geldi. Dumanlar çıktığını görünce hemen arabadan atladım. Sonra apar topar yangın tüpüyle müdahale ettik ve sonrasında itfaiye gelip söndürdü” diye konuştu.
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