Cami hırsızı başka bir camiye girerken yakalandı

Düzce’de geçtiğimiz hafta sonu camilere dadanan hırsızı tespit eden ekipler, başka bir camiye girdiği esnada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Düzce’de geçtiğimiz hafta sonu bazı camilerde hırsızlık olayları gerçekleşti. Camilerin elektronik aksamlarından, kumbaralarına kadar çalınması ile ilgili Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi hırsızlık büro amirliği ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olaylarının yaşandığı cami ve çevresinde yapılan kontrollerde hırsızlığı gerçekleştiren kişinin A. K. olduğu belirlendi. Şüpheliyi takibe alan ekipler, başka bir camiye girdiği esnada polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.