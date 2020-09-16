banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
"Fenerbahçe’ye şampiyonluk yolunda katkı sağlamak istiyorum"
Tayland'da 10 bin ördek tarla temizliği için 'göreve çağrıldı'
Tayland'da 10 bin ördek tarla temizliği için 'göreve çağrıldı'
Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı! Resmi teklif yapıldı.
Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı! Resmi teklif yapıldı.
Miralem Pjanic: ''Hedef ben miyim Tayfun?''
Miralem Pjanic: ''Hedef ben miyim Tayfun?''

Cami avlusunda şoke eden görüntü

ŞANLIURFA’DA VATANDAŞLAR CAMİ AVLUSUNDA PENCEREYE İPLE ASILI BİR ERKEK CESEDİ BULDU.

Asayiş 16.09.2020, 18:07
2
Cami avlusunda şoke eden görüntü

Şanlıurfa’da vatandaşlar cami avlusunda pencereye iple asılı bir erkek cesedi buldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi’ndeki Ağdirekli Camisi’nde yaşandı. İddiaya göre, namaz kılmak için camiye giden vatandaşlar, pencerede bir şahıs olduğunu gördü. Şahsın yanına giden vatandaşlar, iple asılı olduğunu frak edince durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgeye giden polis ekipleri, bir ayağı devrilmiş bankın üzerinde duran cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada cesedin 43 yaşındaki Salih Kurtoğlu’na ait olduğu belirlendi. Bir çocuk babası Kurtoğlu’nun cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Yorumlar (0)
banner378
24°
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Eylül 2020
İmsak 05:12
Güneş 06:39
Öğle 13:04
İkindi 16:33
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0