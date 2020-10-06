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Cami avlusunda sırtından bıçaklanmış halde ölü bulundu

TEKİRDAĞ’IN ÇORLU İLÇESİNDE BİR KİŞİ, CAMİ AVLUSUNDA SIRTINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU.

Asayiş 06.10.2020, 11:26
Cami avlusunda sırtından bıçaklanmış halde ölü bulundu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi cami avlusunda sırtından bıçaklanmış şekilde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay Çorlu’da Tonguçlar Meydanı’nda yer alan Tarihi Fatih Camii avlusunda meydana geldi. Sabah saatlerinde cami avlusunda bir kişinin bıçaklandığı ihbarının üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sırtından bıçaklanan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede öldürülen kişinin Burak Işık (31) olduğunu, cinayeti işleyenini ise cami avlusunu mesken belleyen mekansız şahıslardan biri olduğunu belirledi.

Burak Işık’ın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin suç aleti bıçağı Işık’ın sırtında saplı halde bırakarak olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ile nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemelerinin arından ceset incelenmek ve otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor

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