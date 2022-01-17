Çamaşır makinesinin arkasına saklanan göçmen böyle yakalandı

Van’da polis ekiplerince düzenlenen 50 ayrı operasyonda 20 organizatör tutuklanırken, çamaşır makinesinin arkasına saklanan bir göçmen ise polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “16 Ocak 2022 tarihinde ilimiz İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir eve yapılan operasyonda; 8 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, organizatör olduğu tespit edilen 3 şüpheli şahıs (2 Afgan uyruklu) hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ev kiralamada kullandıkları tespit edilen 2 adat sahte ikamet izin belgesine de el konulmuştur” denildi.

Açıklamada, 1-16 Ocak tarihleri arasında il genelinde 50 planlı operasyon yapıldığı da belirtilerek, “Yapılan operasyonlarda; 71 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmış. 28 araca el konulmuş ve

20 şahıs tutuklanmıştır. Araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere toplam 615 bin 191 TL idari para cezası uygulanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Operasyonda çamaşır makinesinin arkasına saklanan bir göçmen ise polislerin dikkati sayesinde yakalandı.