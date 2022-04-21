Cam silerken 3. kattan düşen yaşlı kadın öldü

DÜZCE (İHA) – Düzce’de cam silerken dengesini kaybederek 3. kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Olay, Beyciler Mahallesi 1610 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın 3. katında ikamet eden Fitnat Aktaş (70), evinin camlarını sildiği sırada bastığı mermer kırılınca dengesini kaybetti. Beton zemine düşen yaşlı kadın ağır yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Aktaş’ın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.