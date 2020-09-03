Çam kozalağı toplarken akıma kapılan genç ağır yaralandı
TEKİRDAĞ’DA ÇAM KOZALAĞI TOPLARKEN ELİNDEKİ DEMİR ÇUBUĞUN YÜKSEK GERİLİM HATTINA DEĞMESİ SONUCU AKIMA KAPILARAK AĞIR YARALANAN GENÇ, AMBULANSLA KOCAELİ’NE SEVK EDİLDİ.
Tekirdağ’da çam kozalağı toplarken elindeki demir çubuğun yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralanan genç, ambulansla Kocaeli’ne sevk edildi.
Olay önceki gün Tekirdağ Marmara Ereğlisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası ile ormanlık alanda çam kozalağı toplayan 18 yaşındaki O.E., elindeki demir çubuk ile kozalakları düşürmek istedi. Ağacın yüksek kesimlerine uzattığı demir çubuğun yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılan O.E. feci şekilde yaralandı. Babasının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan O.E., önce Tekirdağ’da bir hastaneye, daha sonra da Kocaeli’de bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi. Kollarında ve vücudunun üst bölgesinde ciddi derecede yanıklar oluşan O.E., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesinde tedavi altına alındı.
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