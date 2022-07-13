Cam kırıkları anız yangınına neden oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangına cam kırıklarının neden olduğu öğrenildi.

Olay, Rumeli Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi yakınlarındaki kullanılmayan otluk arazide meydana geldi. Çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın, kuru ot şeklindeki araziye sıçradı. Devriye atan polisin dumanları fark ederek, itfaiyeye bildirmesi üzerine yangına kısa sürede müdahale edildi. Yangın, büyümeden söndürülürken, çöplüğün yanı sıra birkaç dönüm otluk alan küle döndü.

Çorlu İtfaiye İstasyon ekipleri, yangının, aşırı sıcak hava nedeniyle cam kırıklarından çıkmış olabileceğini değerlendirdi.