Çalıştıkları iş yerinden 55 bin TL değerinde vurgun yaptılar, güvenlik kameralarından kaçamadılar

Kastamonu’da çalıştıkları işyerinden yaklaşık 55 bin TL değerinde malzeme çalan 2 şahıs, 10 gün boyunca güvenlik kamerası izleyen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da il merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde, araç parçalarının zamanla kaybolması üzerine iş yeri sahibi, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 gün boyunca güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda iş yerindeki malzemelerin, işyeri çalışanları S.A. ve O.Ş. tarafından çalındığı tespit edildi.

Ekipler tarafından S.A. ve O.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar S.A. tutuklandı, O.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, yaklaşık iş yerinden 55 bin TL değerinde araç malzemesi çaldıkları öğrenildi.