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Çalıştıkları iş yerindeki kabloları çalıp sattılar
Hatay’ın İskenderun ilçesinde çalıştıkları firmaya ait yaklaşık 1000 kilogram bakır kabloyu çalan ve satın alan 3 kişi yakalandı.
Asayiş 18.12.2020, 15:42
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde çalıştıkları firmaya ait yaklaşık 1000 kilogram bakır kabloyu çalan ve satın alan 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buluttepe Mahallesi Cebike Köprü üzerinde durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu. Yapılan kontrolde kamyonet içerisinde yaklaşık 1000 kilogram çeşitli ebatlarda kesilmiş kablo olduğu belirlenerek sürücü B.D. gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araştırmaları sonucu yaklaşık 40 bin TL olan bakır kabloları bir altyapı taşeron firmasında işçi olarak çalışan M.A. ve H.Y.Ö. isimli şahısların çalıştıkları iş yerinden çaldıkları ve B.D.’ye sattıkları belirlendi.3 şüpheli şahsın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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