banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Biden’ın sağlık durumu iyiye gidiyor
Biden’ın sağlık durumu iyiye gidiyor
Tropikal meyve ihracatında 2022 hedefi 20 milyon dolar
Tropikal meyve ihracatında 2022 hedefi 20 milyon dolar
Çocuklarımız ölmeden bize versinler
Çocuklarımız ölmeden bize versinler
AK Parti “Yüz Yüze 100 Gün” programı ile sahaya indi
AK Parti “Yüz Yüze 100 Gün” programı ile sahaya indi

Çalıştığı şantiyede ölü bulundu

Antalya’da inşaat şantiyesinde gece bekçiliği yapan 60 yaşındaki adam yatağında ölü bulundu.

Asayiş 24.07.2022, 20:45
Çalıştığı şantiyede ölü bulundu

Antalya’da inşaat şantiyesinde gece bekçiliği yapan 60 yaşındaki adam yatağında ölü bulundu.

Olay, Alanya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sözleşmesi fesih edilen bir inşaat firmasına ait eşyaların başında gece bekçiliği yapan Adnan Karataş’ın (60) yanına çalışma arkadaşları geldi. Karataş’ı uyandırmak isteyen çalışma arkadaşları tepkilerine dönüt alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Karataş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı. Karataş’ın ölüm nedeni olarak kalp krizi olduğu değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
28°
açık