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19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti
19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti

Çalıştığı markette kafasından vurulmuş halde bulundu

Gaziantep’te 19 yaşındaki bir genç, çalıştığı marketin depo kısmında kafasına sıkılmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili intihar şüphesi üzerinde durulurken, geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Asayiş 25.03.2021, 17:38
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Çalıştığı markette kafasından vurulmuş halde bulundu

Gaziantep’te 19 yaşındaki bir genç, çalıştığı marketin depo kısmında kafasına sıkılmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili intihar şüphesi üzerinde durulurken, geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi Şahintepe Mahallesi’nde 35 numaralı cadde üzerindeki bir marketin depo kısmında yaşandı. İddiaya göre, market sahibi yanında çalışan Ömer Tarık Ç.’den (19) uzun süre haber alamadı. Çalışanından uzun süre haber alamayan market sahibi, depoya girince Ömer Tarık Ç.’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Gördüğü manzara karşısında şok geçiren market sahibi, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede gencin kafasına sıkılarak hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri market içerisinde çalışma yaparken, hayatını kaybeden Ömer Tarık Ç.’nin cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşanan olayın ardından intihar şüphesi üzerine durulurken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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