Çalıştığı iş yerinde ölü bulundu

Bursa’da bir kişi, çalıştığı dükkanda ölü bulundu.

Merkez Osmangazi ilçesi Orhangazi altgeçidinde bulunan bir giyim dükkanında hareketsiz yatan kişiyi gören komşu esnaf, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Asma kilidi kırarak iş yerine giren ekipler, giyim dükkanında çalışan Ufuk S.’nin (52) hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından Ufuk S.’nin cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.