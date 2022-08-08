banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Çalıştığı fabrikada ölü bulundu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 50 yaşındaki kişi, gece bekçisi olarak çalıştığı fabrikada ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Asayiş 08.08.2022, 23:54
Çalıştığı fabrikada ölü bulundu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 50 yaşındaki kişi, gece bekçisi olarak çalıştığı fabrikada ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Kartepe ilçesi Çepni Caddesi Balım Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece bekçisi olan 50 yaşındaki İshak Aydın’ı hareketsiz şekilde yerde yatarken görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Aydın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın’ın cansız bedeni ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu