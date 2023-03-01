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Çalıştığı beton mikserinin üzerinden düşen işçi yaralandı
Samsun’da çalıştığı beton mikserinin üzerindeki merdivenden düşen işçi hastanelik oldu.
Asayiş 01.03.2023, 17:02
Samsun’da çalıştığı beton mikserinin üzerindeki merdivenden düşen işçi hastanelik oldu.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı fabrikadaki beton mikserinin üzerindeki merdivenden düşen Yılmaz Y. (51) yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yılmaz Y., tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.