Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:"Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:"Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz."