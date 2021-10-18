Son Dakika
Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın babası, Baykar'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti
Garanti BBVA, American Express Card şimdi de ayrıcalıklarını Metal The Platinum Card ile müşterilerine sunuyor!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:"Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:"Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz."
Asayiş 18.10.2021, 12:22
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:"Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz."