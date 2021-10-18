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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:"Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:"Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz."

Asayiş 18.10.2021, 12:22
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:"Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:"Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz."

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