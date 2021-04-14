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Çalışır haldeki çamaşır makinası yangın çıkardı

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir evin mutfak kısmındaki çalışır haldeki çamaşır makinası yangın çıkardı. Dumanları fark eden vatandaşlar önce içerideki 3 çocuğu dışarı çıkardı ardından evin elektriğini keserek yangına müdahalede bulundu.

Asayiş 14.04.2021, 19:09
Çalışır haldeki çamaşır makinası yangın çıkardı

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir evin mutfak kısmındaki çalışır haldeki çamaşır makinası yangın çıkardı. Dumanları fark eden vatandaşlar önce içerideki 3 çocuğu dışarı çıkardı ardından evin elektriğini keserek yangına müdahalede bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçe merkezindeki İshak Efendi Sokak’ta bir apartmanın zemin katından dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri 112 acil servisi arayıp yardım istedi. Ekipler gelinceye kadar apartmanın elektriği kesildi. Yahya R.’ye ait evin mutfağında bulunan çamaşır makinesinden çıkan alevlere müdahale edildi. Evde bulunan biri bebek 3 çocuğun dumandan etkilenmiş olabileceği ihtimali üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri öksüren çocukları ambulansa alarak kontrolden geçirdi. Dışarıya çıkarılan çamaşır makinasından halen duman çıktığı görüldü.

İtfaiye ekipleri ise yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.
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