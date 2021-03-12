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Çalışır durumdaki arabayı çaldılar
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde sahibinin alışveriş yapmak üzere kısa süreliğine çalışır durumda bırakıp indiği otomobil, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.
Asayiş 12.03.2021, 16:43
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde sahibinin alışveriş yapmak üzere kısa süreliğine çalışır durumda bırakıp indiği otomobil, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde arabasıyla kapalı pazar yerine gelen Ender Kuyucu, alışveriş yapmak üzere çalışır durumdaki arabasından inerek kokoreççilere doğru yöneldi. Çok kısa bir süre sonra 11 DP 484 plakalı otomobili kaşla göz arasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınarak olay yerinden uzaklaştı. Hemen ardından durum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Ekiplerin otomobilin bulunması çalışmalarına devam ettikleri belirtildi.