Çalışanların gözü önünde motosikleti çaldı, sakinliğiyle pes dedirtti

Antalya’da pişkin hırsız, güpegündüz çalışanların gözü önünde 50 bin TL değerindeki motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hırsız yakalandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Fahretttin Altay Caddesi üzerindeki bir restoranda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, restoranda paket servisinde kullanılan ve kontak anahtarı üzerinde olan motosikleti gözüne kestiren şahıs, gündüz saatlerinde motosikleti çalarak kaçtı. Şüphelinin motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde motosikletlerin yanına gelen şüphelinin güneş gözlüğünü taktığı, motosiklete baktığı, eli belinde bir ileri bir geri gidip geldiği görüldü. Bir süre gözden kaybolan ve tekrar geri gelen şüphelinin gözüne kestirdiği motosikleti yavaş yavaş sürerek olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. O anlar ve çalışanların panik halindeki tavırları da kameraya yansıdı. Çalınan motosiklet, polis ve çalışanlar tarafından Zeytinköy bölgesinde plakası sökülmüş şekilde bulundu. Motosikleti çaldığı belirlenen M.C. ise yakalanarak gözaltına alındı.

"Motosikleti bulduk, hırsızı yakaladık"

İşletmeci Ali Çoban, yan tarafta park halindeki motosikletin güpegündüz çalındığını belirtti. Hırsızın hiçbir şeyi umursamadan gözlerinin önünden motosikleti alıp gittiğini dile getiren Çoban, “Bir baktık motosiklet yok. Motosikleti paketçi arkadaşlarımız hemen aramaya çıktı. Nitekim aramalarımız sonuç verdi ve motosikletimize ulaştık. Durumu polise de bildirmiştik. Motosikletimizi de aldık, hırsızı da yakaladık” dedi.

"Körlüğümüzü izledik"

50 bin TL değerindeki motosikletin gözlerinin önünde çalındığını ve göremediklerini ifade eden Çoban, “Kameralara bakınca körlüğümüzü izledik. İnsan yanındaki, gözünün önündeki malını göremiyor. Tüm çalışanlar burada olduğu halde böyle bir olay yaşadık” diye konuştu.