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Çalıp kaçtı, 15 saniye sonra polise yakalandı

Beyoğlu’nda bir kadının cep telefonunu alarak kaçmaya başlayan Faslı, durumu gören polis tarafından suçüstünde yakalandı. Kapkaç ve Faslı’nın yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Çalıp kaçtı, 15 saniye sonra polise yakalandı

Beyoğlu’nda bir kadının cep telefonunu alarak kaçmaya başlayan Faslı, durumu gören polis tarafından suçüstünde yakalandı. Kapkaç ve Faslı’nın yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:15
2012 Okunma
Çalıp kaçtı, 15 saniye sonra polise yakalandı

Olay, Beyoğlu Miralay Şefik Bey Sokak'ta dün 13.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir süre keşif yapan yüzü maskeli bir kişi, park halindeki aracının içerisinde oturan bir kadının yanına giderek elindeki cep telefonunu alıp kaçmaya başladı. Kadın, olayın şoku ile bir süre yerinden kımıldayamazken, sokak üzerinde aracıyla seyir halinde olan bir başka vatandaş durumu fark ederek aracını durdurup kapkaççının peşinden koşmaya başladı. Aracından inen kadın da çığlık atarak hırsızın yakalanması için yardım istedi.

Çalıp kaçtı, 15 saniye sonra polise yakalandı

O sırada bir başka hırsızlık ihbarı değerlendirmek için Miralay Şefik Bey Sokak'ta bulunan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekiplerinden bir memur, kadının çığlıklarını duyup kaçmaya çalışan şahsı görünce hızlı bir şekilde ona doğru koşmaya başladı. Polis, şüphelinin önce önünü kesti, kapkaççı “dur” ihtarına rağmen kaçmaya devam edince kovalamaca başladı. Olay yerine kısa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ve kapkaççı arasındaki kovalamaca kısa süre sonra sona erdi, şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Kadının cep telefonunu çalarak kaçmak isteyen kişinin Fas uyruklu Mouhamad M. isimli şahıs olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Mouhamad M., ekip aracına bindirilerek Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezine götürüldü.

“Kadının çığlığını duydum”

Kadının çığlıklarını duyarak dışarı çıktığını söyleyen Musa Karakurt, “Çalışıyordum, kapıyı açtığımda kadının çığlık atarak koştuğunu gördüm. Müdahale edecekken karşıdan polislerin geldiğini gördüm. Vatandaşların da yardımıyla şahısa gerekli müdahale yapıldı. Fas uyruklu olduğunu öğrendim. Madde bağımlı birine benziyordu” diye konuştu.

“Peşinden koştuk ama çok hızlıydı, polis yakaladı”

Şüphelinin peşinden koştuklarını fakat yetişemediklerini söyleyen Necip Bağcıoğlu, "Çoğunu yakalamışlardı, birkaç tane kalmıştı, bu da onlardan biriymiş. Kadının telefonunu alarak kaçıyordu, 100 metre ileride polisler yakaladı. Biz de peşinden koştuk ama bir hayli hızlıydı. Sonra polisler onu yakalayarak etkisiz hale getirdi” dedi.

Çalarken utanmadı, görüntü alınırken “Çekmeyin”

Öte yandan, gözaltına alınarak ekip aracına bindirilen şüphelinin, kendisini görüntüleyen gazeteciye İngilizce olarak “Kamera yok, çekme kamera ile” söylediği görüldü.

Park halindeki aracının içerisinde bekleyen kadının cep telefonunu çalıp kaçarken kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şahısın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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