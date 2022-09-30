Çalıntı rögar kapağı ve mazgalları satan 2 şahıs yakalandı

Konya’da polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde onlarca çalıntı demir malzeme ele geçirildi. Hırsızlık malı satan ve alan bir iş yeri mühürlenirken, iş yeri sahibi 2 kişiye de adli ve idari işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü "Huzur ve Güven Şehri Konya" ilkesiyle yaptığı denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede merkez Meram ilçesinde Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, Alakova Mahallesinde hurda alım satımı ile uğraşan bir iş yerinin önünde bulunan kamyona vinç yardımı ile metal hurdaların yüklendiğini tespit etti. Yüklenen metal hurdaların hırsızlık olayına konu malzemelerden olabileceği şüphesiyle iş yerini denetleyen polis ekipleri, kamyona yüklenen malzemelerin ağaçların etrafına yayaların düşmemesi amacıyla yerleştirilen demir döküm mazgalların ve rögar kapaklarının olduğu anlaşıldı.

Hurda niyetine alıp İskenderun’a satmışlar

Polis ekipleri insanların canını hiçe sayarak 5-10 TL gibi rakamlara satın alınan hırsızlık malı 32 adet demir döküm malzemeye el koyarken yapılan çalışmalarda malzemelerin İskenderun’a gideceği belirlendi. Ekipler iş yeri sahibi S.I. ve M.I.’yı kısa sürede yakaladı. Alakova Mahallesinde bulunan iş yeri, çağrılan zabıta ekiplerince mühürlenirken, iş yeri sahibi 2 şahsa ise "hırsızlık malı satın almak" suçundan adli ve idari işlem başlatıldı. Hurda ve ikici el eşya ticaretinde bulunan iş yerlerinin "ikinci el eşya alım tutanağı" düzenlemeleri konusunda daha önce de birçok kez uyarıldığı ve kurallara uymayan iş yeri sahiplerine adli ve idari işlem yapılacağı öğrenildi.