Çalıntı otomobille giderken bir de kamyonet çaldılar

Kayseri’de çaldıkları otomobil ile giderken bir de kamyonet çalan 3 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalınan bir otomobil ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda çalıntı otomobile yakıt alma görüntülerini inceleyen ekipler, otomobilde bulunan 3 kişinin bir de kamyonet çaldıklarını ve plakalarını değiştirdiklerini belirledi. Ayrıca ekipler tarafından şahısların resmi kurumlardan çaldıkları kabloları satmaya götürdükleri de tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarının faillerinin E.G., E.K. ve Ö.K. olduğu belirlenerek, şahıslar yakalandı. Yakalanan 3 şahıs, gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kamyonetin çalınma anı güvenlik kamerasında

Diğer yandan otomobille kamyonetin yanına gelen 3 kişinin, kamyoneti çalma anları da çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.