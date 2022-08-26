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Çalıntı motosikletle kontrol noktasından kaçan sürücü, ikinci kontrol noktasında yakalandı
Antalya’da jandarma trafik ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücü, ikinci kontrol noktasında yakalandı. Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.
Asayiş 26.08.2022, 14:11
Antalya’da jandarma trafik ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücü, ikinci kontrol noktasında yakalandı. Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Konyaaltı 4. ncü Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekiplerinin Bahtılı Mahallesinde gerçekleştirdiği faaliyetler sırasında motosiklet sürücüsü ‘dur’ ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Yapılan takip sonucu motosiklet Bahtılı Mahallesinde oluşturulan ikinci kontrol noktasında durduruldu. Yapılan kontrolde, V.K.’nin kullandığı motosikletin çalıntı olarak arandığı tespit edildi
Olay ilgili adli tahkikat başlatıldı.
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