Çalıntı motosikletle balık avına giden 2 kişi gözaltında
ÇALINTI MOTOSİKLETLE BALIK AVINA GİDEN 2 KİŞİ GÖZALTINDA
Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde plakasız motosikletle balık avına giden 2 kişi, kendilerinden şüphelenen polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğun belirlenmesi üzerine şahıslar gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kaynaşlı’da plakasız motosikletle balığa giden 2 şahıs, kendilerinden şüphelenen Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro amirliği ekipleri tarafından durduruldu. Sarıçökek köyü yolu polis ekiplerince durdurulan şahıslar motosikletten indirildi. Motorun şasi ve motor numaralarının spiral taşı ile kazındığını fark eden ekipler tarafında yapılan incelemede motorun çalıntı olduğu belirlendi. Tespit sonrasında motora el koyan ekipler, 2 şahsı da gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay hakkında inceleme başlatıldı.
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