banner528

banner549

banner547

Son Dakika
TOKİ son 64 daireyi de satışa sunuyor
TOKİ son 64 daireyi de satışa sunuyor
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
İşsiz sayısı Haziran azaldı
İşsiz sayısı Haziran azaldı
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması

Çalıntı motosiklet ile yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Eskişehir’de çalıntı motosiklet ile yakalanan ve üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı.

Asayiş 10.08.2022, 15:57
Çalıntı motosiklet ile yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Eskişehir’de çalıntı motosiklet ile yakalanan ve üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı.

Tepebaşı ilçesi Yakakayı mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı sonucu Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT Dedektif Timleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması amacı ile bir çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve titiz çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli şahsın kimlik bilgileri tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda çalıntı motosiklet ile birlikte yakalanan şüphelinin üzerinde 0.5 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Motosiklet sahibine teslim edilirken, adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı bulutlu