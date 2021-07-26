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Çalıntı malzeme karşılığı uyuşturucu satan şahsın evine operasyon

Osmaniye’de uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir kişinin evinde uyuşturucu ile çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Asayiş 26.07.2021, 09:52
Çalıntı malzeme karşılığı uyuşturucu satan şahsın evine operasyon
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Osmaniye’de uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir kişinin evinde uyuşturucu ile çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında çalıntı malzeme karşılığı uyuşturucu madde sattığı tespit edilen O.F. isimli şahsın adresine operasyon düzenledi. Hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan tahkikat başlatılan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyon kapsamında adreste yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin, bonzai ve sentetik hap ile 1 adet hassas terazi, 107 adet sikke, 7 adet çalıntı matkap, 3 adet spiral, 4 adet motosiklet aküsü, 7 adet otomobil teybi, 3 adet projektör, 2 adet cep telefonu ve çok sayıda çalıntı inşaat ve sanayide kullanılan alet ele geçirildi.
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