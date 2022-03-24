Çalıntı mal karşılığında uyuşturucu temin ettiği ortaya çıkmıştı, teslim oldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde çalınan mallar karşılığında uyuşturucu temin ettiği belirlenen ve jandarma ekipleri tarafından aranan şüpheli teslim oldu. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde jandarma ekipleri, V.A. isimli şüphelinin çalıntı mal karşılığında uyuşturucu temin ettiğini belirledi. Karasu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ekipler, şüphelinin Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çok miktarda metamfetamin ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Her yerde aranan şüpheli ise avukatıyla birlikte karakola gelerek teslim oldu. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.