Çalıntı kaydı bulunan motosiklet jandarmanın dikkatine takıldı

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilen devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurulan motosikletin çalıntı olduğu tespit edilirken, motosiklet sahibine teslim edildi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi’nde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphe üzerine K.A. idaresindeki motosikleti durdurdu. Şasi numarasında yapılan incelemelerde numaranın olduğu alanın kazınmış olduğu tespit edilerek motosiklet incelenmek üzere Aydın Kriminal Laboratuvarına gönderildi.

Yapılan incelemelerde motosikletin R.B. isimli şahsa ait olduğu ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Öztürk Polis Karakolu tarafından çalıntı kaydı bulunduğu öğrenildi.

Durum üzerine motosikletin ele geçirildiği K.A. hakkında işlem başlatılırken, motosiklet de sahibi R.B.’ye teslim edildi.