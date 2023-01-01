Çalıntı araçlarla hırsızlık yapan şebekeye operasyon: 8 gözaltı

Malatya’da bir hırsızlık şebekesine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan elektrik kablosu ele geçirildi. Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyeti Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep’ten Malatya’ya gelerek 11 ayrı GES’te yaklaşık 6 milyon lira değerinde elektrik kablosu hırsızlığının yanı sıra tanınmamak için çok sayıda araç çaldıkları belirlenen bir şebekeye izlenen bin 800 saatlik kamera görüntüleri sonrasında operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda aralarında şebeke lideri Ş.B.’nin de aralarında bulunduğu K.T., K.R., N.K., A.P., E.N., Y.K. ve T.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.