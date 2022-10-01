Çalıntı araçla kaçan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı

Kocaeli’de polisin dur ihtarına uymayıp çalıntı otomobil ile kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobili sürücüsü ve araçta bulunan iki kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Başikele ilçesi Ovacık Mahallesi D-100 yan yol Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polisin dur ihtarına uymayan Ü.B idaresindeki 41 AGT 554 plakalı Tofaş marka otomobil kaçmaya başladı. Uzun kovalamaca sonucu polis ekiplerince otomobil yakalandı. Durudurulan otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişi göz altına alındı. Şüpheli şahıslar karakola götürülürken, polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu aracın çalıntı olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.