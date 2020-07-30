Çalıntı araba ‘araç takip sistemi’ sayesinde yakalandı
ADANA’DA, BİR KİŞİ DAYISININ İŞYERİNE AİT ARABAYI ÇALDIKTAN SONRA ‘ARAÇ TAKİP SİSTEMİ’ SAYESİNDE POLİS TARAFINDAN YERİ TESPİT EDİLDİ. POLİS, ÇALINTI OTOMOBİLİ KOVALADIĞI SIRADA ÇALAN KİŞİ ARABAYI BIRAKIP İZİNİ KAYBETTİRDİ.
Adana’da, bir kişi dayısının iş yerine ait arabayı çaldıktan sonra ‘araç takip sistemi’ sayesinde polis tarafından yeri tespit edildi. Polis, çalıntı otomobili kovaladığı sırada çalan kişi arabayı bırakıp izini kaybettirdi.
Alınan bilgiye göre, Bülent Arslan patronuna ait 01 V 9721 plakalı otomobil ile evine geldi. Arslan’ın yeğeni, E.İ (16) arabanın anahtarını alıp Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesinden otomobili çaldı. Durumu fark eden Arslan, olayı polise bildirdi.
“Çalıntı otomobil ‘araç takip sistemi’ sayesinde yakalandı”
Arslan, otomobilde bulunan ‘araç takip sistemi’ ile polislere sürekli konum bildirdi. Polis araç ile karşılaştığında ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak aracı kullanan E.İ. ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre polisten kaçmaya çalışan E.İ. otomobilin sol arkasını duvara vurdu. Ardından E.İ. Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi 31070 sokak içerisinde terk ederek izini kaybettirdi.
Polis E.İ’yi yakalama çalışmalarına devam ediyor.
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