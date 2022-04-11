Çalınıp hurdacıya satılan tarım makinesini JASAS buldu

Aksaray’da 2 şahıs tarafından çalınarak hurdacıya satılan tarım makinesi Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Hırsızlık şüphelisi 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Sağlık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzenin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına müracaatta bulunan F.T. (46) isimli şahıs, beldedeki evinin avlusunda bulunan kobra olarak tabir edilen tarım makinesinin çalındığını bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olay yerinde incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerde 2 şüpheli şahsa ulaşan ve bu şahısların H.Y. (30) ve V.S. (22) olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilerin peşine düşen JASAT dedektifleri bir ikamete düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığında sorguya alınan şüpheliler suçlarını itiraf ederek çaldıkları tarım makinesini hurdacıya sattıklarını söyledi. Bunun üzerine hurdacıyı bulan JASAT dedektifleri çalınan tarım makinesini alarak sahibine teslim etti. İfadelerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüphelilerden çalıntı malzeme alan hurdacı R.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, H.Y. ve V.S. tutuklanarak Aksaray T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim gönderildi.