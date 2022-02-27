Çalınan traktörler jandarma ekipleri tarafından bulundu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bulunduğu yerden çalınan traktör, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri tarafından çok sayıda güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu bulunurken, olayla ilgili 5 kişi de gözaltına alındı.

Akhisar’da yaşayan A.A.’ya ait traktör ile traktöre bağlı römork ve Ö.A.’ya ait başka bir traktörün çalınması üzerine durum jandarma ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerinde incelemelere bulunan Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri traktörlerin ve römorkun bulunması için çalışma başlattı. Bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, traktör hırsızlığını İ.G., S.A., Ö.E., T.A. ve H.S.’nin yaptığını belirledi. Ekipler tarafından yakalanan şahıslar karakolda verdikleri ifadelerinde traktörlerin yerini söyledi. 5 şüphelinin ifadelerinden yola çıkarak traktörleri saklandığı yerden bulan JASAT ekipleri 2 traktör ve 1 römorku sahiplerine teslim etti.

Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma devam ediyor.