Çalınan telefonunu ‘telefonumu bul’ uygulamasından dakikalar içerisinde buldu

Antalya’nın Kepez ilçesinde telefonunu çaldıran bir genç, daha önce telefonunu eşleştirdiği arkadaşının telefonundan dakikalar içerisinde yer tespiti yaptı. Telefonun çalındığı yerden yaklaşık 500 metre uzaklıkta gencin gösterdiği alanda arama yapan polis ekipleri, kısa sürede telefonu bir ağaç altında buldu.

Olay, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Toptancı Hal Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, toptancı hal içerisinde çalışan Kenan E. bir markette alışveriş yaparken telefonunun yerinde olmadığını gördü.

Aramalara rağmen telefonunu bulamayan genç, arkadaşlarının telefonundan ‘telefonumu bul’ uygulamasına girerek telefonunun konumunu tespit etti. Telefonunun yaklaşık 500 metre uzaklıktan sinyal verdiğini gören genç, önce polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Kepez Polis Merkezi Suç Önleme Bürosu ekipleri, gencin gösterdiği bir ağacın altında arama yaptı. Yapılan aramada önce bir ayakkabı bulundu. Daha sonra ise bir kağıt içerisine sarılmış telefon bulundu. Telefonu teşhis eden şahsın mutluluğu yüzünden okundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından genç telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 11 bin TL değerinde telefonuna yeniden kavuşunca mutluluğu gözlerinden okunan genç, “Komiserlerin yardımı ile buldum. Markete girdim alışveriş yaparken masada bırakmıştım çaldırdım. 5-10 tane şüpheli vardı. Allah’ın yardımı ile buldum. Değeri 11 bin TL falan. Hal içerisindeydik hal dışarısında bulduk” dedi.