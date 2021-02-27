Çalınan otomobil ve çelik kasa polisin sıkı takibiyle bulundu

İzmir’in Bayındır ilçesinde çalınan bir otomobil ve çelik kasa, polisin sıkı takibi sonucu Torbalı ilçesinde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Olay geçtiğimiz hafta ilçeye bağlı Hacı İbrahim Mahallesi Baştaş Caddesi’nde bulunan bir iş hanında meydana geldi. İş hanına giren şüpheliler, daha sonra M.Y.’ye ait 09 VB 123 plakalı otomobili çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından durum polise bildirilirken, yapılan incelemede Ş.Ü. isimli kişiye ait ofisten, içinde 650 dolar nakit paranın bulunduğu çelik kasanın da çalındığı tespit edildi.

Olayın ardından Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler ve kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, şüphelilerin peşine düştü. Şüphelilerin çaldığı çelik kasa, jandarma bölgesinde bulunarak içerisindeki evraklarla birlikte sahibine teslim edilirken, kasa içerisindeki 650 dolar nakit paranın bulunamadığı öğrenildi. Çalınan otomobil ise, polis ekiplerinin yaptığı sıkı takip sonucu Torbalı ilçesinde bulunarak, sahibi M.Y.’ye teslim edildi.

3 şüpheliden 2’si tutuklandı

Öte yandan olayla ilgili olduğu tespit edilen M.A. (31), K.A. (21) ve Ö.K. (27) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden M.A. ve K.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ö.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.