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Çalınan otomobil sahte plaka takılı halde bulundu

Manisa’nın Salihli ilçesinde park halindeyken çalınan otomobil, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte plaka takılı halde bulundu.

Asayiş 19.04.2021, 18:08
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Çalınan otomobil sahte plaka takılı halde bulundu

Manisa’nın Salihli ilçesinde park halindeyken çalınan otomobil, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte plaka takılı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şerafettin Çelik’e ait 45 SA 8249 plakalı otomobil, 2 gün önce Eskicamii Mahallesi’ndeki ikametinin önünden çalındı. Otomobil sahibi Çelik’in şikayeti üzerine çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobili sahte plaka takılı halde Beşeylül Mahallesi’nde park halinde buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından araç sahibine teslim edildi.

Otomobil sahibi Çelik, ikametin önünden çalınan otomobilini kısa sürede bulup, teslim eden polis ekiplerine teşekkür etti.
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