Çalınan motosiklet jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir süre önce meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.

Turgutlu’nun Ahmetli Mahallesi’nde 3 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının ardından çalışma başlatan Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, motosikletin daha önce de hırsızlık suçunu defalarca işlediği ve hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilen şüpheli M.A. (19) tarafından çalındığını tespit etti. 7 Kasım günü saat 18 sıralarında yapılan çalışma sonucunda hırsızlık şüphelisi M.A. yakalanarak gözaltına alınırken, motosiklet sahibine teslim edildi.