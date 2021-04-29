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Çalınan malları satarken yakalandılar

Karabük’te, çalıntı iki adet dorse kapağını satmaya çalışan iki kişi yakalandı.

Asayiş 29.04.2021, 12:31
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Çalınan malları satarken yakalandılar

Karabük’te, çalıntı iki adet dorse kapağını satmaya çalışan iki kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük merkez hurdacılar sanayi sitesinde, çalıntı 2 adet dorse kapaklarını satmaya çalıştıkları tespit edilen iki şüpheli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan ili şüpheli adliyeye sevk edilirken, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

iki adet dorse kapağı ise sahibine teslim edildi.
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