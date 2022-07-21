Çalınan kedisi için seferber oldu, geri getirirlerse şikayetçi olmayacak

Elazığ’da dükkanının önünden kedisi çalınan Aysun Goral, kedinin geri getirilmesi halinde çalan kişiden şikayetçi olmayacağını söyledi.

Olay, 4 gün önce Üniversite Mahallesinde bulunan bir çiçekçi dükkanında meydana geldi. Siparişlerden dolayı yoğun olan Aysun Goral, bir süre sonra dükkanda kedisini göremedi. Hemen dışarıya bakan Goral, kediyi bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevredeki kameraları incelerken, bir vatandaşın kediyi kucağında götürdüğünü tespit etti. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, kedi hırsızını her yerde ararken sahibi Aysun Goral ise kedinin getirilmesi halinde şikayetçi olmayacağını ifade etti.

Kedisinin 17 Temmuz’da çalındığını belirten Aysun Goral, “Dükkanımıza geldik, çiçeklerimizi yaptık. Saat 11.00 sıralarında kedimin olmadığını fark ettim. Etrafa baktım. Normalde kapıyı açık bıraktığımız zaman kapının önüne çıkan ama geri dönen de bir kediydi. Kendi başına uzaklaşan bir kedi değildi. Scottish Fold cinsi bir kedi. Bu kediyi bilenler kedinin çok uysal olduğunu sağa sola kaçmadığını birisi sevdiği zaman yakalayabileceğini bilirler. Kedimizin bu şekilde kaybolduğunu gördük. Bizim kameralarımız o gün bozuk olduğu için etraftaki kameralara baktım ve bir esnafın kamerasından kedinin kapının önünde olduğunu ve 2 tane küçük kızın gördüğünü gördük. Başka bir esnafın şahitliğiyle bir kişinin kucağında aynı saatler içerisinde kediyi gördüğünü ve alan kişinin kediyi götürdüğünü söyledi. Bizde görebilecek bir kamera olabilir mi diye araştırdık oraya doğru arkadaşlarımızla gidip baktık ve kamera kayıtlarında kedimizi bir kişinin kucağında gördük" dedi.

Kedini alan kişiye seslenen Goral, "Lütfen kedimizi gören olursa getirsin. Götüren kişi sokak kedisi olduğunu sanmış olabilir eğer öyle düşünmüşse dahi kedimizi getirsin. Eğer kedimizi getirirse herhangi bir yasal işlem yapmayacağız. Kedimiz bizim için aileden birisidir. Sadece kedimize kavuşmak istiyoruz. Kedimizin bulunmasını çok istediğimiz için polis ekiplerine de bilgi verdik. Yalnız kedimizi alan vatandaş geri getirişe kesinlikle şikayetçi olmayacağız. Kedimizin son dönemde bir hastalığı vardı. Veterinere götürdük ve ilaç tedavisi alıyordu. Kaşlarının üstünde tüy dökülmesi var. Şuan da ondan dolayı gören vatandaşlarımız anlayabilir” diye konuştu.