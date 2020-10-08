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Çalınan hayvanları bulununca "kınalı kuzum" diyerek sevdi

23 BİN 500 LİRA DEĞERİNDEKİ ÜÇ BÜYÜKBAŞ HAYVANI ÇALAN 5 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINIRKEN, ŞÜPHELİLERİN ÇALDIKLARI HAYVANLARI BAŞKA BİR AHIRA GÖTÜREREK YERLEŞTİRMESİ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

Asayiş 08.10.2020, 12:13
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Çalınan hayvanları bulununca "kınalı kuzum" diyerek sevdi

Konya’da 3 büyükbaş hayvanı çalınan kadın, hayvanları bulununca buzağıya sarılıp "Kınalı kuzum" diyerek çocuk gibi sevdi.

Olay, merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi Çaycuma Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 23 bin 500 lira değerindeki 3 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili kamera görüntülerini inceleyen polis, şüpheli Z.Ü. (38), M.A.B. (24), M.K.Ö. (25), Ö.E. (25) ve A.F.B.’nin (28) hayvanları başka bir ahıra götürdüğünü belirledi. Polisin yaptığı çalışmayla yakalanarak gözaltına alan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bulunan hayvanlar da sahibine teslim edilirken, hayvan sahibi 67 yaşındaki Hatice S.’nin buzağıya sarıldıktan sonra ’kınalı kuzum, neredeydin sen?’ diyerek sevmesi ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Öte yandan, olay anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, şüphelilerin çaldığı hayvanları kamyonla başka bir ahıra götürerek yerleştirmesi yer alıyor.

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