Çalınan elektrikli bisikleti jandarma tarafından bulunup sahibine teslim etti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çalınan elektrikli bisiklet, 2 gün sonra jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

18 Mayıs Çarşamba günü C.B. isimli şahsın Side Mahallesinde elektrikli bisikletinin çalındığı yönündeki müracaatı jandarmayı harekete geçirdi. Jandarma ekiplerinin yapmış olduğu inceleme ve araştırmalar sonucunda elektrikli bisikletin A.E. isimli şahıs tarafından çalındığı belirlenirken, A.E. 20 Mayıs Cuma günü çaldığı elektrikli bisiklet ile birlikte ele geçirildi.

Nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda hırsızlık olayının şüphelisi ile ilgili adli işlem başlatılırken çalınan elektrikli bisiklet sahibine teslim edildi.