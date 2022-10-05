Çalınan 52 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi

Tekirdağ’da polis ekiplerince 52 adet küçükbaş çaldığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Piyasa değeri 250 bin TL olan küçükbaşları çaldığı öne sürülen kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi’ndeki bir çiftlikte bulunan 52 küçükbaş hayvan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma ve araştırma başlatan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teknik takip sonucu küçükbaş hayvanları F.K. isimli kişi tarafından çalındığını tespit etti.

Yapılan operasyonda şüpheli kişi yakalanırken, çalınan 52 adet küçükbaş hayvan ise Karaağaç Mahallesi’nde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli F.K çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.