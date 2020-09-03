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Çalılık alanda korkutan yangın
MERSİN´İN ERDEMLİ İLÇESİNDE MOLOZLARIN DA DÖKÜLDÜĞÜ ÇALILIK ALANDA YANGIN ÇIKTI.
Asayiş 03.09.2020, 11:41
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Mersin’in Erdemli ilçesinde molozların da döküldüğü çalılık alanda yangın çıktı. Kapalı pazar yeri ve bir alışveriş merkezine yakın noktadaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi’nde molozların da döküldüğü çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait 4 itfaiye aracı, 1 su tankeri ve bir de iş makinesi ve yaklaşık 20 personel müdahalede bulundu. Kapalı pazar yeri ve bir alışveriş merkezine de yakın noktadaki yangın ekiplerce yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
Güvenlik güçleri tarafından yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.
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