California’da sel: 2 ölü

ABD’nin California eyaletinin kuzeyinde şiddetleri yağışların ardından altgeçitte biriken sel sularına gömülen araç içerisindeki 2 kişi hayatını kaybetti. Cadde ve sokakların göle döndüğü bölgelerde kurtarma ve temizleme çalışmaları sürüyor.

ABD’nin California eyaletinde şiddetli yağışlar sele yol açtı. Eyaletin farklı bölgelerinde cadde ve sokaklarda su baskınları meydana gelirken, nehirlerde de su seviyesi yükseldi. Kuzeydeki Millbrae’de gece boyunca şiddetli yağışların bir altgeçidi su bastı. Olay yerine polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, suda mahsur kalan aracın üzerine çıkanları kurtarırken, tamamen suya gömülmüş ikinci bir araç tespit etti. Su altındaki aracı bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan ekipler, su seviyesinin artması nedeniyle geri çekildi. Altgeçitte biriken su birkaç saat sonra tahliye edilirken, San Mateo ilçesi Şerif Ofisi araca yerel saatle 06.00 sıralarında ulaşmayı başaran ekiplerin 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştığını açıkladı.

Bir bölgede tahliye uyarısı

Twain Harte baraj gölü civarındaki yaklaşık 150 ev için ise tedbir amacıyla tahliye uyarısı yapıldı. Tuolumne County Şerif Ofisinden Nicco Sandelin, şu anda herhangi bir tehlike bulunmadığını kaydetti.

San Diego, San Bernardino, Riverside ve Orange için yarın sabaha kadar sel uyarısı yürürlükte.