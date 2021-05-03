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California açıklarında alabora olan teknede 3 kişi öldü

ABD’nin California eyaleti açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Asayiş 03.05.2021, 11:30
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California açıklarında alabora olan teknede 3 kişi öldü

ABD’nin California eyaleti açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

ABD’nin California eyaletine bağlı San Diego kentinde bulunan Point Loma’da bulunan Cabrillo Ulusal Anıtı açıklarında dün sabah saatlerinde bir gemi alabora olmuştu. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Yaralıların tedavisi devam ederken, gemi ile Meksika’dan ABD’ye insan kaçakçılığı yapıldığı ihtimali üzerinde duran yetkililer kaptanı gözaltına aldı. Konuya ilişkin soruşturma başlatan yetkililer, gemide bulunanların nereli olduklarını araştırıyor.

İtfaiye ekibinden Rick Romero, ilk olarak 3-4 kişinin yardım ihbarında bulunduğunu ancak daha sonra durumun “beklenenden daha büyük” olduğunu sözlerine ekledi.
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