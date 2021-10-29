banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası
Vatan Caddesi’nde 29 Ekim Resmî Geçit Töreni (canlı)
Vatan Caddesi’nde 29 Ekim Resmî Geçit Töreni (canlı)

Çaldıkları otomobille kaza yapınca parçalarını söküp aldılar

Adana’da çaldıkları otomobil ile kaza yapınca parçalarını çalıp park halindeki kamyonete saklayıp, daha sonra gelip parçaları götüren 4 zanlı yakalandı.

Asayiş 29.10.2021, 09:52
Çaldıkları otomobille kaza yapınca parçalarını söküp aldılar

Adana’da çaldıkları otomobil ile kaza yapınca parçalarını çalıp park halindeki kamyonete saklayıp, daha sonra gelip parçaları götüren 4 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 Ekim günü merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan Aziz K. (50) otomobilini park ettiği yerde bulamayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alıp, söz konusu aracın sabah saat 06.00 sularında çalındığını belirledi.

Çalınan otomobilin izini süren polis ekipleri, otomobilin çalındıktan bir süre sonra Kozan Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobile çarptığını ve sürücülerin kaçtığını tespit etti. Otomobil sahibi Aziz K., otomobilinin yanına geldiğinde ses sistemi, akü ve bagaj kısmında bulunan cila makinesinin olmadığını ekiplere söyledi. Araçta parmak izi çalışması yapan ekipler, Emre D. (22) ve Coşkun A.’nın (37) izine ulaştı. Her iki şüpheli de kısa sürede gözaltına alındı. Şüpheliler ifadesinde, hırsızlık olayını Zeki D. (21) ve Ekrem H. (25) ile gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Polislerin incelemesinde şüphelilerin kazadan sonra otomobili iterek kenara çektikleri, otomobilden söktükleri parçaları da yine kaza yaptıkları bölgedeki park halinde bulunan bir kamyonetin kasasına gizleyip kaçtıkları, bir süre sonra olay yerine gelerek parçaları alıp kaçtıkları tespit edildi.

Olayın baş şüphelisi olan ve otomobili Coşkun A. ile çaldığı öne sürülen Emre D. ifadesinde, “Tesadüfen bölgeden geçerken Ekrem’i gördüm, kaza yapmışlardı. Benden de yardım istediler. Ben de yardım ettim. Olayla hiçbir alakam yok” dediği öğrenildi.

Diğer zanlılar ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Coşkun A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise tutuklandı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3